Aniversário
Boletim

Boletim preocupa: chikungunya avança e dengue segue em alta em Nioaque

De acordo com a pasta, os agentes de endemias seguem realizando vistorias, mas a participação da comunidade é essencial

25/08/2025 15h49
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Nioaque divulgou o novo boletim epidemiológico referente às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya. Os dados apontam que, até o momento, foram notificados 474 casos suspeitos para cada uma das arboviroses.

No balanço, a dengue soma 52 casos confirmados, 408 descartados e 14 ainda em investigação. Já a zika vírus não teve nenhum caso confirmado, com 460 descartados e também 14 em análise.

A situação mais preocupante é em relação à chikungunya, que já registra 167 casos confirmados, além de 293 descartados e 14 pendentes de resultado.

A Secretaria reforça o alerta à população para manter os cuidados e evitar a proliferação do mosquito transmissor. Entre as medidas preventivas estão: eliminar recipientes que possam acumular água parada, manter caixas d’água bem tampadas e redobrar a atenção com vasos de plantas, calhas e quintais.

De acordo com a pasta, os agentes de endemias seguem realizando vistorias, mas a participação da comunidade é essencial para frear o avanço dessas doenças.

