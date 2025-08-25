Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Campo Grande

Setor de Investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DERF Realizou diligências na tentativa de localizar, capturar e cumprir mandados de prisão de indivíduos que ostentam ordens de captura por crimes graves e que transitam em meio à população prenderam, no dia 22, R.E.P.S. (26) estava em comércio nas proximidades da Polícia Federal e que contra ele havia uma ordem de captura.

R.E.P.S. não ofereceu resistência e foi conduzido à sede da DERF, onde seu mandado de prisão por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica foi cumprido.

Cumpre destacar que ele possui diversas passagens da mesma natureza contra diversas mulheres, assim como prisões por crimes patrimoniais e tráfico de drogas.