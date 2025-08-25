Polícia Civil prende homem em flagrante por crime de perseguição e ameaça em Água Clara

Na manhã desta segunda-feira (25), como parte das ações da Operação Shamar, policiais civis da Delegacia de Água Clara prenderam em flagrante um homem de 27 anos por crime de ameaça, injúria e perseguição em contexto de violência doméstica e familiar contra a Mulher.

As diligências tiveram início por volta das 9h, após a vítima ter comparecido à Delegacia repassado informações dos fatos, inclusive, de ter dormido em um hotel com medo do suspeito. O ofensor estaria perseguindo a vítima constantemente e frequentando lugares que a vítima costumava ir intimidando-a.

Na última noite, o agressor ofendeu a vítima com xingamentos e ameaçou atear fogo nos pertences da vítima

Após diversas diligências e informações de populares, a Polícia Civil logrou êxito em localizar o suspeito, o qual foi conduzido à delegacia e está à disposição da justiça.

A ação faz parte da Operação Shamar, deflagrada em todo o país com foco no combate à violência doméstica e no fortalecimento da proteção às mulheres.