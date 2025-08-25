Whats

Aniversário
Alistamento Militar

Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro

Etapa é obrigatória e acontece entre os dias 9 e 11, em frente ao 9º GAC

25/08/2025 12h46
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação
Os jovens de Nioaque que fizeram o alistamento militar em 2025 já têm data para a próxima etapa: de 9 a 11 de setembro, sempre às 7h e às 13h, devem se apresentar à Comissão de Seleção do Serviço Militar, instalada na ALSSAN (Área de Lazer dos Subtenentes e Sargentos), em frente ao 9º GAC, na Avenida Visconde de Taunay.
 
A participação é obrigatória. Quem não comparecer pode enfrentar dificuldades no futuro, já que o certificado militar é exigido para tirar passaporte, assumir empregos públicos e até se matricular em universidades.
 
O que levar
 
Para a apresentação, os jovens precisam estar com:
• RG ou certidão de nascimento
• CPF
• Comprovante de alistamento
 
Fique de olho no horário
 
Cada convocado deve se apresentar no dia e horário definidos no comprovante. Por isso, é importante conferir o documento com antecedência para evitar problemas.
 
Além de cumprir uma exigência legal, o comparecimento garante que o jovem esteja regularizado e sem pendências no futuro.
