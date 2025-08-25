Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro

Os jovens de Nioaque que fizeram o alistamento militar em 2025 já têm data para a próxima etapa: de 9 a 11 de setembro, sempre às 7h e às 13h, devem se apresentar à Comissão de Seleção do Serviço Militar, instalada na ALSSAN (Área de Lazer dos Subtenentes e Sargentos), em frente ao 9º GAC, na Avenida Visconde de Taunay.

A participação é obrigatória. Quem não comparecer pode enfrentar dificuldades no futuro, já que o certificado militar é exigido para tirar passaporte, assumir empregos públicos e até se matricular em universidades.

O que levar

Para a apresentação, os jovens precisam estar com:

• RG ou certidão de nascimento

• CPF

• Comprovante de alistamento

Fique de olho no horário

Cada convocado deve se apresentar no dia e horário definidos no comprovante. Por isso, é importante conferir o documento com antecedência para evitar problemas.

Além de cumprir uma exigência legal, o comparecimento garante que o jovem esteja regularizado e sem pendências no futuro.