FIB 2025 encerra com 120 mil pessoas e R$ 23 milhões movimentados em Bonito

Cinco dias de arte, cultura, sustentabilidade e inclusão transformaram Bonito em vitrine nacional e motor da economia local

Bonito viveu cinco dias intensos de cultura, emoção e celebração coletiva. O Festival de Inverno de Bonito 2025, realizado de 20 a 24 de agosto, reuniu um público estimado em 120 mil pessoas. A cada dia, cerca de 24 mil pessoas circularam entre palcos, oficinas, estandes, feiras de artesanato e demais ações culturais, confirmando a força de um dos maiores eventos culturais do Centro-Oeste brasileiro.

A programação diversificada encantou moradores e turistas, com shows de nomes consagrados como Elba Ramalho, Maestro Spok, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e Guilherme & Santiago. Oficinas de capoeira, literatura, dança, moda, cultura geek, artes visuais, teatro, além de apresentações infantis e feiras de artesanato completaram a experiência. O Bonito Flui, eixo temático deste ano, uniu arte, cultura e natureza em um só movimento.

>Festival teve inúmeras atrações artísticas durante a programação

O festival também abriu espaço para públicos variados. O Festival Bonitinho trouxe programação voltada às crianças e famílias, com atividades lúdicas, oficinas e espetáculos infantis. Já o projeto Catedral Erudita levou música clássica e chorinho para diferentes igrejas da cidade, aproximando a comunidade da música erudita em experiências de contemplação e sensibilidade.

Os números mostram a dimensão do impacto. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o festival atraiu visitantes com média de três dias de permanência e gasto diário de R$ 387 por pessoa. O impacto direto na economia de Bonito chegou a R$ 23,22 milhões, movimentando hotéis, restaurantes, bares, lojas, transportes e serviços. A taxa de ocupação hoteleira foi total, com mais de 100 opções de hospedagem lotadas. Restaurantes registraram crescimento de até 80% nas vendas, e no comércio o aumento de movimentação foi de até 70% durante os dias do evento.

Para o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o Festival reafirma a estratégia do Governo do Estado. “Mais do que um evento cultural, o FIB é uma política pública que promove desenvolvimento regional, gera renda e inclusão. Ele se conecta com os quatro pilares que guiam Mato Grosso do Sul: um Estado próspero, verde, digital e inclusivo. Fechamos esta edição com orgulho de ver a cultura transformando a vida das pessoas”, afirmou.

>Festival de Inverno de Bonito reúne artistas de diferentes segmentos

O presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes, ressaltou a entrega coletiva. “Este festival é construído a muitas mãos: artistas, servidores, empreendedores, comunidade. É uma grande engrenagem que mostra como a cultura gera impacto real. Encerramos com a sensação de dever cumprido e com a responsabilidade de manter esse legado vivo”, destacou.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, celebrou a parceria e o fortalecimento da cidade como destino. “O Festival coloca Bonito em evidência no Brasil inteiro. Mostra nossas belezas, movimenta a economia e dá oportunidade para a população viver experiências culturais inesquecíveis. A cidade agradece ao Governo do Estado pela realização e à Fundação de Cultura por esse trabalho de excelência”, disse.

Entre os personagens que viveram o festival intensamente está Maria Antônia da Silva, 38 anos, comerciante de Bonito, que viu suas vendas dobrarem durante o evento. “Tenho uma pequena loja de artesanato e o Festival muda tudo. Além do movimento, traz alegria e orgulho de morar aqui. É a prova de que a cultura também alimenta nossa economia”, contou emocionada.

Já o turista Carlos Henrique Souza, 52 anos, de Goiânia, destacou o impacto pessoal. “É minha primeira vez em Bonito e confesso que estou emocionado. Passei o dia nos passeios de natureza e à noite pude assistir a Titãs e Samuel Rosa de graça, na praça, junto com milhares de pessoas. Esse acesso à cultura, misturado com as belezas naturais, é algo único. Vou voltar com certeza”, disse.

Ao longo de cinco dias, o Festival reafirmou também seu compromisso com a inclusão e a sustentabilidade. Foram mais de 25 atividades com intérpretes de Libras, artistas com deficiência em destaque na programação, ações de Carbono Neutro e Lixo Zero conduzidas pela Ciclo Azul, além do passaporte cultural, que estimulou a visita a pontos históricos da cidade.

O saldo é de celebração. O Festival de Inverno de Bonito 2025 mostrou que a cultura é motor de desenvolvimento e cidadania, unindo pessoas, movimentando a economia e projetando Mato Grosso do Sul como um Estado próspero, verde, digital e inclusivo.

Texto: Karina Vilas Boas – Ascom FIB 2025

Fotos: Asscom/FIB