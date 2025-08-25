Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

FIB 2025 encerra com 120 mil pessoas e R$ 23 milhões movimentados em Bonito

Cinco dias de arte, cultura, sustentabilidade e inclusão transformaram Bonito em vitrine nacional e motor da economia localBonito viveu cinco dias ...

25/08/2025 12h08
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Cinco dias de arte, cultura, sustentabilidade e inclusão transformaram Bonito em vitrine nacional e motor da economia local

Bonito viveu cinco dias intensos de cultura, emoção e celebração coletiva. O Festival de Inverno de Bonito 2025, realizado de 20 a 24 de agosto, reuniu um público estimado em 120 mil pessoas. A cada dia, cerca de 24 mil pessoas circularam entre palcos, oficinas, estandes, feiras de artesanato e demais ações culturais, confirmando a força de um dos maiores eventos culturais do Centro-Oeste brasileiro.

A programação diversificada encantou moradores e turistas, com shows de nomes consagrados como Elba Ramalho, Maestro Spok, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e Guilherme & Santiago. Oficinas de capoeira, literatura, dança, moda, cultura geek, artes visuais, teatro, além de apresentações infantis e feiras de artesanato completaram a experiência. O Bonito Flui, eixo temático deste ano, uniu arte, cultura e natureza em um só movimento.

>Festival teve inúmeras atrações artísticas durante a programação
>Festival teve inúmeras atrações artísticas durante a programação

O festival também abriu espaço para públicos variados. O Festival Bonitinho trouxe programação voltada às crianças e famílias, com atividades lúdicas, oficinas e espetáculos infantis. Já o projeto Catedral Erudita levou música clássica e chorinho para diferentes igrejas da cidade, aproximando a comunidade da música erudita em experiências de contemplação e sensibilidade.

Os números mostram a dimensão do impacto. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o festival atraiu visitantes com média de três dias de permanência e gasto diário de R$ 387 por pessoa. O impacto direto na economia de Bonito chegou a R$ 23,22 milhões, movimentando hotéis, restaurantes, bares, lojas, transportes e serviços. A taxa de ocupação hoteleira foi total, com mais de 100 opções de hospedagem lotadas. Restaurantes registraram crescimento de até 80% nas vendas, e no comércio o aumento de movimentação foi de até 70% durante os dias do evento.

Para o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o Festival reafirma a estratégia do Governo do Estado. “Mais do que um evento cultural, o FIB é uma política pública que promove desenvolvimento regional, gera renda e inclusão. Ele se conecta com os quatro pilares que guiam Mato Grosso do Sul: um Estado próspero, verde, digital e inclusivo. Fechamos esta edição com orgulho de ver a cultura transformando a vida das pessoas”, afirmou.

>Festival de Inverno de Bonito reúne artistas de diferentes segmentos
>Festival de Inverno de Bonito reúne artistas de diferentes segmentos

O presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes, ressaltou a entrega coletiva. “Este festival é construído a muitas mãos: artistas, servidores, empreendedores, comunidade. É uma grande engrenagem que mostra como a cultura gera impacto real. Encerramos com a sensação de dever cumprido e com a responsabilidade de manter esse legado vivo”, destacou.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, celebrou a parceria e o fortalecimento da cidade como destino. “O Festival coloca Bonito em evidência no Brasil inteiro. Mostra nossas belezas, movimenta a economia e dá oportunidade para a população viver experiências culturais inesquecíveis. A cidade agradece ao Governo do Estado pela realização e à Fundação de Cultura por esse trabalho de excelência”, disse.

Entre os personagens que viveram o festival intensamente está Maria Antônia da Silva, 38 anos, comerciante de Bonito, que viu suas vendas dobrarem durante o evento. “Tenho uma pequena loja de artesanato e o Festival muda tudo. Além do movimento, traz alegria e orgulho de morar aqui. É a prova de que a cultura também alimenta nossa economia”, contou emocionada.

Já o turista Carlos Henrique Souza, 52 anos, de Goiânia, destacou o impacto pessoal. “É minha primeira vez em Bonito e confesso que estou emocionado. Passei o dia nos passeios de natureza e à noite pude assistir a Titãs e Samuel Rosa de graça, na praça, junto com milhares de pessoas. Esse acesso à cultura, misturado com as belezas naturais, é algo único. Vou voltar com certeza”, disse.

Ao longo de cinco dias, o Festival reafirmou também seu compromisso com a inclusão e a sustentabilidade. Foram mais de 25 atividades com intérpretes de Libras, artistas com deficiência em destaque na programação, ações de Carbono Neutro e Lixo Zero conduzidas pela Ciclo Azul, além do passaporte cultural, que estimulou a visita a pontos históricos da cidade.

O saldo é de celebração. O Festival de Inverno de Bonito 2025 mostrou que a cultura é motor de desenvolvimento e cidadania, unindo pessoas, movimentando a economia e projetando Mato Grosso do Sul como um Estado próspero, verde, digital e inclusivo.

Texto: Karina Vilas Boas – Ascom FIB 2025
Fotos: Asscom/FIB

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Camila Aivi Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Bonitinho integra crianças e famílias à programação do Festival de Inverno de Bonito 2025
Divulgação Prefeitura de Nioaque Arte Terena de Nioaque é destaque em exposição histórica na Capital
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
20°

Sensação

3.28 km/h

Vento

46%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 59 minutos Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro
Há 2 horas FIB 2025 encerra com 120 mil pessoas e R$ 23 milhões movimentados em Bonito
Há 2 horas Prefeitura firma acordo para construção de 91 casas destinadas à comunidade indígena Água Funda
Há 2 horas CPMI vota convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS
Há 3 horas CE analisa mais verbas para escolas com atividades em dias não-letivos
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 6 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 2 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
4
Há 6 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
5
Há 3 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados