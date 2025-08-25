CPMI vota convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS

(67) 99142-9066
A comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) que vai investigar as fraudes no INSS receberá nesta terça-feira (26) o plano de trabalho do relator, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL). A comissão também deve votar 35 requerimentos. A reunião está prevista para as 9h.
Os parlamentares também podem escolher o vice-presidente, segundo informou o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), na reunião de instalação .
O relator quer convocar os ex-ministros da Previdência Social: Eduardo Gabas, do governo Dilma Rousseff; José Carlos Olliveira, do governo Bolsonaro (quando a pasta se juntou à do Trabalho); e Carlos Roberto Lupi, do atual governo Lula). Para isso, foram apresentados os requerimentos (REQ) 827/2025, 828/2025 e 830/2025.
Dez dos ex-presidentes do INSS também podem ser convocados:
Nome
Período de presidência
Requerimento
|Lindolfo Neto de Oliveira Sales
|2012 a 2015
|REQ 840/2025
|Elisete Berchiol da Silva Iwai
|2015 e 2016
|REQ 844/2025
|Leonardo de Melo Gadelha
|2016 e 2017
|REQ 847/2025
|Francisco Paulo Soares Lopes
|2017 a 2018
|REQ 849/2025
|Edison Antônio Costa Britto Garcia
|2018 a 2019
|REQ 848/2025
|Renato Rodrigues Vieira
|2019 e 2020
|REQ 841/2025
|Leonardo José Rolim Guimarães
|2020 e 2021
|REQ 842/2025
|Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano
|2022 e 2023
|REQ 845/2025
|Glauco André Fonseca Wamburg
|2023
|REQ 846/2025
|Alessandro Antonio Stefanutto
|2023 a 2025
|REQ 843/2025
Também pode ser convocado o advogado Eli Cohen, mencionado no REQ 826/2025 como um dos principais responsáveis pela descoberta dos descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.
Outros requerimentos convocam autoridades de órgãos como a Polícia Federal, Controladoria-Geral da União (CGU) e Defensoria Pública da União (DPU). Esses e outros órgãos — como o INSS e o Supremo Tribunal Federal — podem ter de enviar informações à comissão, por exemplo, sobre:
Todos os requerimentos são do relator. O plano de trabalho a ser apresentado porGaspar é um documento que apresenta cronogramas e estratégias de investigação.
Investigações da Polícia Federal e da CGU apontaram em abril um esquema que cobrava mensalidades irregulares de aposentados e pensionistas. Os valores eram descontados dos benefícios sem autorização. Os desvios investigados, referentes ao período de 2019 até 2024, na ocasião foram estimados em R$ 6,3 bilhões.
Em julho, o governo federal editou medida provisória que abriu crédito extraordinário ao Orçamento da União de R$ 3,3 bilhões para ressarcir os prejudicados ( MP 1.306/2025 ).
A CPMI terá 180 dias para investigar as fraudes. O pedido de criação da CPMI foi apresentado em 12 de maio pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT).
A comissão foi criada em junho, com a leitura do pedido durante sessão do Congresso . O requerimento teve o apoio de 223 deputados e 36 senadores — número superior ao mínimo exigido (um terço da composição de cada Casa). A comissão mista é formada por 15 senadores e 15 deputados
