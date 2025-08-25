Whats

Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo de estagiários

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Seges), convoca os candidatos aprovados no Processo Sel...

25/08/2025 09h58
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Seges), convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo de Estagiários, referente ao Edital n. 01/2024-10 publicado em Diogrande de n. 8.036 dessa segunda-feira (25), a comparecerem para apresentação de documentos e orientações sobre o início das atividades.

O prazo para comparecimento é de cinco dias úteis a contar da data de publicação da convocação. O atendimento será realizado na Gerência de Promoção e Experiências Profissionais da Seges, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 3.297, Centro, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30.

Os convocados devem se apresentar munidos dos documentos exigidos em edital, como foto 3×4 atualizada, documentos pessoais, certidões negativas da Justiça Federal, Estadual e Eleitoral, comprovante de matrícula em Instituição de Ensino Superior, entre outros listados no anexo disponível para consulta.

A Secretaria reforça que o não comparecimento dentro do prazo estabelecido resultará na eliminação do candidato do processo seletivo, encerrando as obrigações do Município com o mesmo.

A lista dos convocados e demais informações estão disponíveis no link https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5OTYyIn0%3D.pdf , página 06.

