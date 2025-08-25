Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na noite de22 de agosto de 2025, por volta das20h25, a equipe deRádio Patrulha do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou o cumpri...

25/08/2025 09h58
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Paranaíba (MS) – Na noite de22 de agosto de 2025, por volta das20h25, a equipe deRádio Patrulha do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou o cumprimento de mandado de prisão naAvenida Três Lagoas, em Paranaíba.

A ação teve início quando umpolicial militar de folga, ao transitar pela rodovia MS-497, percebeu que um veículoFiat Stradaacompanhava de perto um indivíduo a pé, em atitude considerada suspeita. O policial passou a monitorar discretamente a situação e, em seguida, observou o homem entrar no automóvel. Ambos seguiram em direção à área urbana, momento em que a informação foi repassada à equipe de serviço.

Com base nas informações, a viatura policial realizou a abordagem do veículo na Avenida Três Lagoas. Durante as checagens nos sistemas policiais, foi constatada a existência dedois mandados de prisão em abertocontra um dos ocupantes.

Diante da constatação, os dois homens foram conduzidos àDelegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo, para as providências legais.

A Polícia Militar destaca a importância da atuação atenta e comprometida de seus integrantes, tanto em serviço quanto de folga, reforçando o compromisso permanente com amanutenção da ordem pública, o cumprimento das decisões judiciais e a segurança da comunidade.

Assessoria de Comunicação Pessoal do 13º Batalhão

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Falha em trem da CPTM lota estações em São Paulo nesta segunda
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar flagra condutor embriagado após acidente em Corumbá
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil apreende carga de contranbando avaliada em R$ 610 mil em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
20°

Sensação

3.28 km/h

Vento

46%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 58 minutos Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro
Há 2 horas FIB 2025 encerra com 120 mil pessoas e R$ 23 milhões movimentados em Bonito
Há 2 horas Prefeitura firma acordo para construção de 91 casas destinadas à comunidade indígena Água Funda
Há 2 horas CPMI vota convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS
Há 3 horas CE analisa mais verbas para escolas com atividades em dias não-letivos
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 6 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 2 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
4
Há 6 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
5
Há 3 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados