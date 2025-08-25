Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na noite de22 de agosto de 2025, por volta das20h25, a equipe deRádio Patrulha do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou o cumprimento de mandado de prisão naAvenida Três Lagoas, em Paranaíba.

A ação teve início quando umpolicial militar de folga, ao transitar pela rodovia MS-497, percebeu que um veículoFiat Stradaacompanhava de perto um indivíduo a pé, em atitude considerada suspeita. O policial passou a monitorar discretamente a situação e, em seguida, observou o homem entrar no automóvel. Ambos seguiram em direção à área urbana, momento em que a informação foi repassada à equipe de serviço.

Com base nas informações, a viatura policial realizou a abordagem do veículo na Avenida Três Lagoas. Durante as checagens nos sistemas policiais, foi constatada a existência dedois mandados de prisão em abertocontra um dos ocupantes.

Diante da constatação, os dois homens foram conduzidos àDelegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo, para as providências legais.

A Polícia Militar destaca a importância da atuação atenta e comprometida de seus integrantes, tanto em serviço quanto de folga, reforçando o compromisso permanente com amanutenção da ordem pública, o cumprimento das decisões judiciais e a segurança da comunidade.

Assessoria de Comunicação Pessoal do 13º Batalhão