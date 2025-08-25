Polícia Militar flagra condutor embriagado após acidente em Corumbá

Na noite de domingo, 24 de agosto de 2025, às 20h37, policiais militares da Força Tática foram acionados via Copom para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua General Osório, em Corumbá.

No local, testemunhas relataram que o condutor de uma motocicleta perdeu o controle da direção e colidiu contra outro veículo que estava estacionado. O piloto sofreu ferimentos leves, foi atendido por equipe do SAMU e liberado após cuidados médicos.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o motociclista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos e dificuldade de equilíbrio. Além disso, ele recusou-se a realizar o teste de etilômetro e estava com a CNH vencida.

Diante dos fatos, o condutor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências legais, e os autos de infração foram confeccionados.

A Polícia Militar reforça que álcool e direção não combinam. Dirigir sob influência de bebidas alcoólicas é crime de trânsito, coloca vidas em risco e gera sanções criminais e administrativas. As fiscalizações de trânsito seguem intensificadas para garantir maior segurança viária à população.