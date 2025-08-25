Polícia Civil apreende carga de contranbando avaliada em R$ 610 mil em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), prendeu um homem de 39 anos neste sábado (23), durante fiscalização na BR-262, região do Porto Seco, em Campo Grande. A ação ocorreu no âmbito da operação “Protetor”, voltada ao combate ao contrabando e descaminho na região de fronteira.

Por volta das 16h, os policiais abordaram um caminhão DAF/XF 105 FTS, conduzido por D.R.S.D., que seguia em direção ao estado de São Paulo. Durante a checagem da documentação, a equipe constatou divergências nas notas fiscais, indicando que o veículo estava fora da rota declarada. Questionado, o motorista acabou confessando que havia recebido R$ 5 mil para transportar mercadorias como moletons e outros produtos.

Na vistoria ao semirreboque, os policiais encontraram 82 volumes de mercadorias escondidas em meio a uma carga de sementes de girassol. Entre os itens apreendidos estavam cigarros eletrônicos da marca ELFBAR, celulares, óculos e roupas diversas, totalizando aproximadamente R$ 610 mil em produtos de contrabando.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para o GARRAS e o caminhão para a Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV).