Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar prende foragido com antecedentes por roubo e furto em Ladário

Na noite de domingo,24 de agosto de 2025, entre 22h14 e 22h23, durante rondas preventivas e ostensivas no bairroAlta Floresta II, em Ladário, uma g...

25/08/2025 08h50
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na noite de domingo,24 de agosto de 2025, entre 22h14 e 22h23, durante rondas preventivas e ostensivas no bairroAlta Floresta II, em Ladário, uma guarnição da Polícia Militar avistou um indivíduo em atitude suspeita.

Diante da fundada suspeita, foi dada ordem de parada, a qual não foi acatada. O abordado passou a proferir ofensas contra os policiais e declarou, em tom de desafio, que não seria preso. Na tentativa de detenção, reagiu ativamente e contou ainda com apoio de familiares para resistir à ação policial.

De imediato, a guarnição solicitou apoio via Copom, sendo acionada equipe da Força Tática. Após ser contido, ele foi conduzido à1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde, em checagem de seus dados, foi constatada a existência demandado de prisão em aberto. Além disso, verificou-se que o suspeito responde aações penais por roubo majorado e furto.

O conduzido foi entregue à autoridade policial para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar ressalta que segue firme no trabalho decaptura de foragidos e combate aos crimes patrimoniais em Corumbá e Ladário, reforçando a presença ostensiva nas ruas e a rápida resposta às denúncias da comunidade.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Falha em trem da CPTM lota estações em São Paulo nesta segunda
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Paranaíba
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar flagra condutor embriagado após acidente em Corumbá
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
20°

Sensação

3.28 km/h

Vento

46%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 57 minutos Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro
Há 2 horas FIB 2025 encerra com 120 mil pessoas e R$ 23 milhões movimentados em Bonito
Há 2 horas Prefeitura firma acordo para construção de 91 casas destinadas à comunidade indígena Água Funda
Há 2 horas CPMI vota convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS
Há 3 horas CE analisa mais verbas para escolas com atividades em dias não-letivos
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 6 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 2 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
4
Há 6 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
5
Há 3 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados