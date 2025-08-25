Polícia Militar prende foragido com antecedentes por roubo e furto em Ladário

Na noite de domingo,24 de agosto de 2025, entre 22h14 e 22h23, durante rondas preventivas e ostensivas no bairroAlta Floresta II, em Ladário, uma guarnição da Polícia Militar avistou um indivíduo em atitude suspeita.

Diante da fundada suspeita, foi dada ordem de parada, a qual não foi acatada. O abordado passou a proferir ofensas contra os policiais e declarou, em tom de desafio, que não seria preso. Na tentativa de detenção, reagiu ativamente e contou ainda com apoio de familiares para resistir à ação policial.

De imediato, a guarnição solicitou apoio via Copom, sendo acionada equipe da Força Tática. Após ser contido, ele foi conduzido à1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde, em checagem de seus dados, foi constatada a existência demandado de prisão em aberto. Além disso, verificou-se que o suspeito responde aações penais por roubo majorado e furto.

O conduzido foi entregue à autoridade policial para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar ressalta que segue firme no trabalho decaptura de foragidos e combate aos crimes patrimoniais em Corumbá e Ladário, reforçando a presença ostensiva nas ruas e a rápida resposta às denúncias da comunidade.