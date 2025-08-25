Polícia Militar apreende veículos irregulares em operação em Rio Verde

Coxim (MS) – A Polícia Militar realizou na noite do dia (23/08) uma operação de fiscalização no centro da cidade que resultou na apreensão de um carro e três motocicletas em situação irregular em Rio Verde de MT/MS.

A ação ocorreu na Rua Porfírio Gonçalves, durante um Policiamento do Tipo Operação Blitz, conduzido pela Guarnição de Serviço e demais militares. O objetivo foi intensificar a presença policial, aumentar a sensação de segurança da população, reprimir atos delituosos, reduzir sinistros de trânsito e prevenir crimes de trânsito.

Durante as abordagens, diversos carros e motos foram vistoriados. Ao final da operação, um automóvel e três motocicletas que apresentavam irregularidades foram recolhidos e encaminhados ao pátio do Detran para as devidas providências.

As operações são fundamentais para coibir práticas ilícitas, garantir maior segurança no trânsito e preservar a ordem pública no município.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM