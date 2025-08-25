Policiais Militares e Bombeiros são homenageados pela Igreja Universal em Coxim

Coxim (MS) – Na manhã deste sábado (24/08), policiais militares e bombeiros foram homenageados pela Igreja Universal do Reino de Deus durante a Condecoração dos Heróis das Forças de Defesa, Segurança e Justiça em Coxim.

O evento, realizado em todo o Brasil, é uma forma de reconhecimento ao trabalho dos integrantes das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), polícias Militar, Civil, Penal, Rodoviária e Federal, além da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros.

Em Coxim, a solenidade contou com um culto especial dedicado à segurança pública, a entrega da condecoração e um café da manhã de confraternização.

Estiveram presentes o Subcomandante do 5º BPM, Capitão Naercio Calvi Cardoso, o Comandante da Força Tática, Tenente Manoel Moreira de Oliveira, além de guarnições de serviço da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Criada em 2019, a homenagem tem como objetivo enaltecer o heroísmo e a dedicação dos agentes de segurança, que diariamente atuam na proteção da sociedade e na preservação da ordem pública.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM