Aniversário
PM - MS

Polícia Militar prende homem por maus-tratos a animais, violência doméstica e desacato em Sonora

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu um homem de 40 anos na madrugada deste sábado (24/08) por maus-tratos a animais, violência doméstica, desaca...

25/08/2025 07h46
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu um homem de 40 anos na madrugada deste sábado (24/08) por maus-tratos a animais, violência doméstica, desacato e desobediência em Sonora.

A ação foi realizada pela equipe da Força Tática durante a Operação Protetor.

A guarnição foi acionada na Rua Três de Outubro após denúncia de que o autor estava destruindo móveis da residência e agredindo sua esposa e mãe. Ao chegarem ao local, os militares ouviram gritos de socorro vindos de dentro da casa.

Durante a intervenção, os policiais encontraram o homem exaltado e com visíveis sinais de embriaguez. Ele desobedeceu às ordens da equipe, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo e realizar a prisão.

A vítima relatou que, após retornarem de uma festa de aniversário, o marido passou a agredi-la psicologicamente, quebrou os móveis da casa e chegou a arremessar o cachorro contra a parede. A mãe do autor confirmou os fatos presenciados.

Diante da gravidade da situação, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

