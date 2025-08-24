Funsat anuncia 150 vagas para contratação imediata durante a Super Quarta

Campo Grande segue ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho com o Emprega CG. Na próxima quarta-feira (27), acontece a edição nº 47 do projeto, a já tradicional Super Quarta, que contará com processos seletivos das empresas Tahto, Fort Atacadista e Grupo SC.

O atendimento será realizado das 13h às 16h, com 150 vagas disponíveis no quadro geral, em entrevistas rápidas e direcionadas, dentro da proposta de contratações imediatas. Durante o evento, os participantes também poderão acessar serviços como a geração ou atualização de cadastros no Sine (Sistema Nacional de Emprego), orientações sobre CTPS Digital e Seguro-Desemprego.

As vagas já estão anunciadas na Agência de Intermediação da Funsat (Fundação Social do Trabalho), localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, onde o cidadão pode retirar senha para atendimento.

Próxima parada: Guanandi

Na sexta-feira (29), o Emprega CG realiza mais uma ação itinerante, desta vez no bairro Guanandi, levando 300 vagas de 18 funções diferentes, entre elas: assistente administrativo, auxiliar de estoque, operador de telemarketing, encarregado de loja, vendedor interno e externo, operador de caixa, repositor, atendente de padaria, atendente de açougue, motorista entregador, auxiliar de produção, auxiliar de limpeza e jovem aprendiz.

A ação será realizada na Rua Dona Neta, 35, das 8h às 12h, com a presença de sete empresas contratantes: Fort Atacadista, Supermercados Pires, RHF Talentos, Assaí Atacadista, Solurb, Tahto e Instituto Bittar.

Com estas iniciativas, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funsat, reforça seu compromisso de aproximar empresas e trabalhadores, oferecendo oportunidades reais de emprego em diferentes regiões da cidade.

Serviço

Super Quarta – Emprega CG nº47/2025

Data: 27/08

Horário: 13h às 16h

Local: Funsat – Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

150 vagas disponíveis



Ação Itinerante – Emprega CG nº48/2025

Data: 29/08

Horário: 8h às 12h

Local: Rua Dona Neta, 35 – Guanandi

300 vagas de 18 funções

Sete empresas contratantes

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Mais informações: (67) 4042-0585 (Ramal 5800) ou no Instagram @funsat.cg.