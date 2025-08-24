Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Campo Grande recebe 1º Open de Capoeira e celebra o esporte como patrimônio cultural

O som do berimbau ecoou alto no ginásio Guanandizão neste domingo (24), durante a realização do 1º Open de Capoeira, evento inédito promovido pela ...

24/08/2025 19h48
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O som do berimbau ecoou alto no ginásio Guanandizão neste domingo (24), durante a realização do 1º Open de Capoeira, evento inédito promovido pela Prefeitura de Campo Grande. Com a presença de aproximadamente 150 capoeiristas de 21 escolas da Capital, o torneio reforçou o papel da capoeira como esporte, manifestação cultural e ferramenta de integração social.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Organizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) com o objetivo de valorizar a prática como expressão histórica e identitária, o Open ofereceu premiações em dinheiro para os primeiros colocados nas categorias principais — R$ 500 para o campeão, além de troféu para o segundo lugar e medalha para o terceiro. Para muitos dos participantes, a competição foi uma verdadeira celebração da trajetória pessoal dentro da roda.

Foi o caso do jovem Guilherme de Souza, de apenas 13 anos, que participou pela primeira vez de um campeonato desde que começou a treinar capoeira. “A minha expectativa é fazer um jogo bom, quero tentar ganhar. Esse é o meu primeiro campeonato em 1 ano e 7 meses que pratico a capoeira na Escola João Carlos Flores, no Rita Vieira”, contou, empolgado com a estreia.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para o presidente da União Sul-Mato-Grossense de Mestres e Profissionais de Capoeira (USMPC), André Paulino, o evento representa um avanço para a modalidade e só foi possível graças à articulação entre comunidade e poder público. “A prefeitura foi muito importante para este evento acontecer. A gente sabe da dificuldade que foi para fazer esse evento, mas saiu graças ao apoio fundamental da Funesp. Sem a prefeitura e toda a equipe da fundação, esse evento não aconteceria. Obrigado por valorizarem a capoeira em Campo Grande”, declarou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, destacou o valor social e histórico da capoeira como símbolo de resistência e transformação. “A capoeira não é só um esporte, não é só uma arte marcial. É a história do Brasil e um elemento social que transforma a vida, o corpo e a alma. Agradecemos à Prefeitura de Campo Grande que proporcionou esse 1º Open de Capoeira, valorizando o esporte e a cultura em nossa capital”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Também presente no evento, o deputado federal Luiz Ovando reforçou a relevância cultural da prática, reconhecida internacionalmente. “A capoeira foi levada à condição de esporte e considerada patrimônio imaterial pela UNESCO. Esse Open é uma grande arte e a prefeitura está de parabéns por proporcionar um evento desse”, comentou.

Com forte participação da comunidade capoeirista e apoio institucional, o evento, que integra o calendário comemorativo dos 126 anos da cidade, marca um novo capítulo para a modalidade em Campo Grande, reforçando a importância de manter vivas as tradições afro-brasileiras que fazem parte do nosso patrimônio histórico e cultural.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Funsat anuncia 150 vagas para contratação imediata durante a Super Quarta
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Prefeitura reforça apoio a iniciativas que fortalecem agricultura familiar e cultura quilombola
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Tradicional Corrida do Facho abre programação no dia do aniversário de 126 anos de CG
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
17°
Tempo nublado Máxima: 24° - Mínima: 14°
16°

Sensação

4.97 km/h

Vento

63%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Funsat anuncia 150 vagas para contratação imediata durante a Super Quarta
Há 2 horas Campo Grande recebe 1º Open de Capoeira e celebra o esporte como patrimônio cultural
Há 11 horas País precisa dar prioridade política à alfabetização, diz especialista
Há 12 horas Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões
Há 12 horas Municípios reclamam de apoio técnico para universalizar o saneamento
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 6 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 6 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 2 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
5
Há 2 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados