Campo Grande recebe 1º Open de Capoeira e celebra o esporte como patrimônio cultural

O som do berimbau ecoou alto no ginásio Guanandizão neste domingo (24), durante a realização do 1º Open de Capoeira, evento inédito promovido pela Prefeitura de Campo Grande. Com a presença de aproximadamente 150 capoeiristas de 21 escolas da Capital, o torneio reforçou o papel da capoeira como esporte, manifestação cultural e ferramenta de integração social.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Organizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) com o objetivo de valorizar a prática como expressão histórica e identitária, o Open ofereceu premiações em dinheiro para os primeiros colocados nas categorias principais — R$ 500 para o campeão, além de troféu para o segundo lugar e medalha para o terceiro. Para muitos dos participantes, a competição foi uma verdadeira celebração da trajetória pessoal dentro da roda.

Foi o caso do jovem Guilherme de Souza, de apenas 13 anos, que participou pela primeira vez de um campeonato desde que começou a treinar capoeira. “A minha expectativa é fazer um jogo bom, quero tentar ganhar. Esse é o meu primeiro campeonato em 1 ano e 7 meses que pratico a capoeira na Escola João Carlos Flores, no Rita Vieira”, contou, empolgado com a estreia.

Para o presidente da União Sul-Mato-Grossense de Mestres e Profissionais de Capoeira (USMPC), André Paulino, o evento representa um avanço para a modalidade e só foi possível graças à articulação entre comunidade e poder público. “A prefeitura foi muito importante para este evento acontecer. A gente sabe da dificuldade que foi para fazer esse evento, mas saiu graças ao apoio fundamental da Funesp. Sem a prefeitura e toda a equipe da fundação, esse evento não aconteceria. Obrigado por valorizarem a capoeira em Campo Grande”, declarou.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, destacou o valor social e histórico da capoeira como símbolo de resistência e transformação. “A capoeira não é só um esporte, não é só uma arte marcial. É a história do Brasil e um elemento social que transforma a vida, o corpo e a alma. Agradecemos à Prefeitura de Campo Grande que proporcionou esse 1º Open de Capoeira, valorizando o esporte e a cultura em nossa capital”, afirmou.

Também presente no evento, o deputado federal Luiz Ovando reforçou a relevância cultural da prática, reconhecida internacionalmente. “A capoeira foi levada à condição de esporte e considerada patrimônio imaterial pela UNESCO. Esse Open é uma grande arte e a prefeitura está de parabéns por proporcionar um evento desse”, comentou.

Com forte participação da comunidade capoeirista e apoio institucional, o evento, que integra o calendário comemorativo dos 126 anos da cidade, marca um novo capítulo para a modalidade em Campo Grande, reforçando a importância de manter vivas as tradições afro-brasileiras que fazem parte do nosso patrimônio histórico e cultural.