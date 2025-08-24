Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil realiza palestras em escola e igreja de Corumbá sobre bullying e crimes virtuais

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso e da 1ª Delegacia de Polícia de Cor...

24/08/2025 08h51
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso e da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, promoveu na última sexta-feira (22) e sábado (23) uma série de palestras educativas no Colégio Adventista e na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no município. Os encontros reuniram jovens, pais e educadores para debater temas como bullying, ciberbullying, aliciamento de crianças e adolescentes pela internet, envio de imagens íntimas (“nudes”) e até mesmo o recrutamento de jovens por organizações criminosas.

Durante as apresentações, a equipe policial destacou casos reais enfrentados em investigações, demonstrando como crianças e adolescentes podem ser alvos de exploração em diferentes contextos — seja no ambiente escolar, em redes sociais ou em jogos on-line. Também foram repassadas orientações práticas de prevenção, como evitar o compartilhamento de informações pessoais, desconfiar de pedidos suspeitos em plataformas digitais e manter diálogo constante entre pais, responsáveis e filhos.

Outro ponto abordado foi o bullying e o ciberbullying, ressaltando os prejuízos emocionais e sociais dessas práticas, muitas vezes banalizadas no cotidiano escolar. A Polícia Civil enfatizou que tanto os autores quanto quem se omite diante das agressões precisam compreender sua responsabilidade, já que o silêncio também contribui para perpetuar a violência.

As palestras reforçaram ainda o papel da instituição não apenas na investigação e repressão aos crimes, mas também na prevenção e no fortalecimento da rede de proteção à infância e juventude. A presença em escolas, igrejas e espaços comunitários foi destacada como fundamental para conscientizar a sociedade e prevenir que jovens se tornem vítimas ou autores de situações que podem comprometer seu futuro.

A Polícia Civil orienta que qualquer sinal de abuso, violência ou tentativa de aliciamento seja denunciado imediatamente, reforçando que a participação da sociedade é essencial para romper o silêncio e garantir a segurança das crianças e adolescentes.

 

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
