Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende em Dourados foragido condenado a mais de 25 anos por homicídio de enteada em São Paulo

A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Dourados, prendeu neste sábado (2...

24/08/2025 08h51
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Dourados, prendeu neste sábado (23) um homem de 61 anos condenado a mais de 25 anos de prisão por homicídio qualificado. Ele era considerado foragido da Justiça de São Paulo e estava escondido em Mato Grosso do Sul.

As equipes receberam informações da Polícia Civil paulista sobre o paradeiro do indivíduo e iniciaram buscas pela cidade para encontrá-lo. Ele foi localizado em uma oficina mecânica onde trabalhava.

C.J.B.S. foi condenado por ter matado a enteada de 14 anos, em 2012 na cidade de Praia Grande-SP. De acordo com o inquérito policial conduzido pela polícia civil paulista, o autor, a ex-esposa e a namorada da ex-esposa teriam matado a adolescente na casa onde a vítima morava mediante espancamento e posteriormente descartaram o corpo dela às margens da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, onde ela foi encontrada por um caminhoneiro.

A mãe da menina e o ex-padrasto foram julgados somente neste ano de 2025 e condenados por homicídio qualificado. A mãe juntamente com a namorada já estão presas, no entanto o homem estava foragido de São Paulo e era procurado pelas autoridades locais.

