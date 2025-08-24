Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil ministra palestra em evento sobre enfrentamento à violência contra a mulher e autodefesa, no município de Três Lagoas

Na manhã deste sábado (23), uma academia de musculação localizada no município de Três Lagoas, promoveu um evento voltado à conscientização e ao fo...

24/08/2025 08h51
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã deste sábado (23), uma academia de musculação localizada no município de Três Lagoas, promoveu um evento voltado à conscientização e ao fortalecimento das mulheres, com foco no enfrentamento à violência de gênero e na autodefesa. A programação contou com a participação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), representada pela delegada titular, Sayara Quinteiro, que ministrou uma palestra sobre violência doméstica e familiar.

Durante a exposição, foram destacados a importância da denúncia, a quebra do silêncio e o papel da rede de apoio às vítimas, reforçando que o combate à violência é um compromisso coletivo. Além da palestra, o evento ofereceu um aulão de defesa pessoal exclusivo para mulheres, conduzido pelos professores Janderson Cotto, João Guilherme e Victor Trindade, que apresentaram técnicas práticas de autoproteção.

A iniciativa reuniu alunas da academia e buscou não apenas orientar sobre os direitos das mulheres e os canais de denúncia, mas também estimular a autoconfiança e o empoderamento feminino. Segundo os organizadores, a proposta é realizar novos encontros, unindo informação, esporte e prevenção da violência de gênero.

