Ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resulta na apreensão de maquinário agrícola em Coronel Sapucaia

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em ação conjunta com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) da Polícia Militar, apreendeu na última sexta-feira (22) um maquinário agrícola, que foi furtado na cidade de Caarapó-MS em janeiro de 2024. A apreensão ocorreu na zona rural de Coronel Sapucaia-MS.

No momento da apreensão, o maquinário era operado por um adolescente de 17 anos, que foi ouvido formalmente e, após os procedimentos legais, entregue ao responsável. O equipamento foi apreendido e encaminhado na sede do DOF, em Dourados. As investigações prosseguem para identificar os responsáveis pelo crime.