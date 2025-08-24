Polícia Militar captura foragido em Corumbá e intensifica combate a roubos em Corumbá e Ladário

Durante a18ª edição da Operação Força Total, a Polícia Militar realizou novas ações de enfrentamento ao crime em Corumbá e Ladário. Entre as medidas, destacaram-se acaptura de foragidos da justiça com mandados de prisão por rouboe aprisão em flagrante de suspeitos de crimes contra o patrimônio.

Na sexta-feira (22), equipes de Força Tática realizaram rondas ostensivas no bairro Maria Leite, em Corumbá, quando abordaram um indivíduo em atitude suspeita na Rua Albuquerque Roque. Durante a checagem de seus dados pessoais nos sistemas policiais, foi confirmado que havia ummandado de prisão em aberto por roubo, resultando na sua captura imediata. Na mesma data, outro foragido da justiça também foi preso.

A Polícia Militar destaca que oscriminosos têm repetido padrões já identificados pela inteligência policial. Por isso, opoliciamento está sendo ampliado, com reforço do novo efetivo, saturação de áreas críticas e resposta rápida às denúncias.

Além da repressão imediata, a instituição tem promovidopalestras, campanhas de panfletagem e ações de orientação à comunidade, fornecendo dicas de segurança que ajudam a reduzir a vulnerabilidade das vítimas e a fortalecer a rede de denúncias contra criminosos.

Com essa estratégia, a Polícia Militar reafirma que estáatenta, preparada e presente nas ruas, intensificando as ações contra roubos e garantindo que tantoautores em flagrante quanto foragidos da justiça sejam capturados.