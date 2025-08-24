Whats

PM - MS

Polícia Militar recupera motocicleta furtada em Corumbá

Na noite de sábado, 23 de agosto de 2025, entre 23h16 e 23h21, a equipe de Força Tática da Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a um...

24/08/2025 06h40
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na noite de sábado, 23 de agosto de 2025, entre 23h16 e 23h21, a equipe de Força Tática da Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a uma denúncia de furto de motocicleta no município de Corumbá, região do Porto Limoeiro.

Durante as diligências, os policiais localizaram o veículo, uma Honda Biz cinza, na esquina da Rua Cuiabá com a Rua Albuquerque. No local, foi constatado que uma mulher empurrava a motocicleta. Ao ser questionada, a suspeita alegou que não pretendia furtar o veículo, afirmando que apenas o entregaria à proprietária.

Diante da situação, a mulher foi conduzida juntamente com a motocicleta recuperada até a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá para as providências cabíveis.

A Polícia Militar ressalta que, com o reforço do novo efetivo, o policiamento tem sido ampliado em Corumbá e Ladário, com foco no combate aos crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos. A atuação ostensiva das guarnições e a pronta resposta às denúncias têm contribuído para a segurança da comunidade.

