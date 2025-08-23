Polícia Militar participa da Corrida Agosto Lilás em Ladário e reforça ações de combate à violência doméstica

Com muita disposição e espírito de união, policiais militares do 6º BPM participaram, neste sábado, daCorrida Agosto Lilás, promovida pela Prefeitura de Ladário. A adesão da instituição ao evento integra a campanha estadual de enfrentamento à violência doméstica, reforçando o compromisso da PM em proteger mulheres e conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção.



Além da presença em eventos comunitários, a Polícia Militar tem atuado de forma incisiva por meio daOperação Shamar 2025nos municípios de Corumbá e Ladário, com foco no combate à violência contra a mulher em razão de gênero. Durante o período analisado, a operação apresentou resultados significativos:

Foram promovidasações educativasem escolas, empresas e comunidades, além decampanhas de panfletagem e palestras, que levaram informações práticas sobre os canais de denúncia e os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha. 9 suspeitos foram conduzidos à Delegacia por crimes relacionados à violência doméstica;

Fiscalizações de medidas protetivas foram realizadas, confirmando que, em diversos atendimentos, as ordens judiciais estavam sendo respeitadas pelas partes envolvidas.3 casos de descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (MPU)foram constatados, resultando em registros de ocorrência e, em um dos casos, na prisão do autor em Corumbá;

Essas iniciativas reforçam que o combate à violência doméstica é tratado pela Polícia Militar comoprioridade absoluta, mobilizando viaturas, efetivo e estratégias específicas para proteger mulheres em situação de risco, responsabilizar agressores e ampliar a conscientização da comunidade.

A chegada de novos soldados ao efetivo de Corumbá e Ladário fortalece ainda mais essa missão, ampliando a capacidade de resposta imediata e a presença policial em locais estratégicos.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso de estarao lado da comunidade na defesa da vida e na promoção da paz social, destacando que a denúncia é fundamental: o telefone190está sempre disponível para atendimento rápido e eficaz.