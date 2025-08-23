Polícia Militar prende motorista por embriaguez ao volante em Corumbá

Na tarde de quinta-feira (21), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de embriaguez ao volante em Corumbá.

No local, os policiais constataram que o condutor de um veículo de carga (cavalinho trator) apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos avermelhados, fala desconexa e forte odor etílico. Durante a vistoria, foi localizada na cabine uma garrafa PET de dois litros contendo cachaça artesanal.

Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi realizado o teste do etilômetro, que resultou em0,97 mg/L, valor muito acima do limite legal permitido. Diante do flagrante, o motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o laudo do exame.

A Polícia Militar destaca quea embriaguez ao volante é crime de trânsito, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e representa risco à vida de condutores, passageiros e pedestres. Por isso, asfiscalizações de trânsito serão intensificadas, justamente para assegurar que a lei seja cumprida e que a segurança viária seja respeitada em toda a região.