PM - MS

Polícia Militar apreende facas e conduz autor de ameaças reincidente em Corumbá

Na tarde de quinta-feira (21), durante aOperação Força Total, a equipe de Rádio Patrulha 2 foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de am...

23/08/2025 20h56
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na tarde de quinta-feira (21), durante aOperação Força Total, a equipe de Rádio Patrulha 2 foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de ameaça no bairro Cristo Redentor.

Segundo as informações recebidas, o autor, que havia sido liberado da Delegacia momentos antes, retornou à residência da vítima portando duas facas, com as quais teria feito novas ameaças.

Ao chegar ao local, a guarnição visualizou o suspeito, que tentou fugir para o interior de um estabelecimento comercial e descartou as facas em uma rua lateral. Os policiais realizaram a abordagem e apreenderam as armas brancas: uma faca marca Tramontina de 22 polegadas e uma faca marca Catuai de 18 polegadas, ambas inoxidáveis.

O indivíduo apresentava visíveis sinais de embriaguez e comportamento agressivo em relação à vítima, razão pela qual foi necessário o uso de algemas, garantindo a segurança da equipe e de terceiros.

Diante dos fatos, o autor e a vítima foram novamente conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, em continuidade à ocorrência anterior, para as devidas providências legais. Ressalta-se que o suspeito foi entregue sem apresentar lesões aparentes.

A Polícia Militar segue atuando de forma firme e imediata contra ameaças, porte de armas brancas e casos de reincidência criminal, reforçando o compromisso de preservar a ordem e a segurança da população.

