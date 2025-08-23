Whats

Aniversário
Feira Livre

Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado

O evento, realizado pela Associação dos Feirantes de Nioaque (AFEN/MS), já se tornou um ponto de encontro para famílias e amigos que buscam lazer e qualidade de vida

23/08/2025 20h46
Por: Redação
Foto: Camila Aivi
Foto: Camila Aivi

A tradicional Feira Noturna de Nioaque está movimentando a cidade neste sábado (23), desde as 18h, oferecendo ao público uma experiência completa de gastronomia, cultura e música ao vivo. O evento, realizado pela Associação dos Feirantes de Nioaque (AFEN/MS), já se tornou um ponto de encontro para famílias e amigos que buscam lazer e qualidade de vida.

Quem passa pela feira encontra comidas típicas, verduras fresquinhas direto da horta, artesanato local e muita animação. No palco, os artistas Anderson Neves e Isabeli Moraes comandam a noite com um repertório que vai do flashback ao pop, passando pela MPB e sucessos nacionais e internacionais, tornando o clima ainda mais especial.

Mais do que um espaço de compras, a Feira Noturna já se consolidou como um ponto cultural e social de Nioaque, valorizando produtores locais e fortalecendo laços comunitários.

Dona Maria Fernanda, de 67 anos, é presença garantida em todas as edições e destaca a importância do evento para a cidade.

“Venho toda semana. Aqui encontro amigos, compro minhas verduras fresquinhas e ainda aproveito para ouvir uma boa música. A feira é um pedacinho da nossa cultura que merece ser valorizado”, contou animada.

A cada edição, a Feira Noturna reafirma seu papel de celebrar tradições, incentivar a economia local e proporcionar momentos de lazer para toda a comunidade.

