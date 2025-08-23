Polícia Militar atende ocorrência de violência doméstica em Corumbá

Na madrugada de sábado (23), a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica em Corumbá. A denúncia partiu de uma vizinha, que informou que uma mulher estava sendo agredida dentro de sua residência e pediu ajuda.

No local, a equipe da Rádio Patrulha entrou em contato com a vítima, que relatou ter discutido com seu companheiro após ele chegar em casa durante a madrugada. Segundo informações colhidas, a discussão evoluiu para vias de fato, com acusações mútuas de agressões físicas.

Diante da situação, o fato foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado e entregue ao agente de plantão para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com oenfrentamento à violência doméstica, destacando a importância da denúncia imediata por meio do telefone 190, que possibilita a rápida intervenção e a preservação da integridade das vítimas.