Polícia Militar prende autor de roubo em Corumbá e recupera bens subtraídos

Na manhã de sábado (23), durante patrulhamento preventivo nas imediações da Rua Porto Carreiro, em frente ao Poliesportivo, uma equipe da Rádio Pat...

23/08/2025 19h51
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na manhã de sábado (23), durante patrulhamento preventivo nas imediações da Rua Porto Carreiro, em frente ao Poliesportivo, uma equipe da Rádio Patrulha foi abordada por populares, que informaram sobre a ocorrência de um roubo na Rua Joaquim Murtinho, esquina com a Rua Frei Mariano.

De imediato, a guarnição deslocou até o local indicado e iniciou diligências, logrando êxito em localizar e abordar o suspeito com as características repassadas. Durante a ação, foi constatado que duas vítimas haviam sido surpreendidas por um indivíduo armado com faca, que anunciou o assalto e subtraiu um aparelho celular e uma bicicleta.

Segundo apurado, o autor dispensou os objetos durante a fuga, sendo estes posteriormente recuperados e devolvidos às vítimas. A faca utilizada no crime também foi descartada pelo suspeito.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as partes envolvidas e os bens recuperados, para as providências cabíveis. Ressalta-se que, durante a condução, foi necessário o uso de algemas, em razão do comportamento alterado e da iminência de fuga.

A Polícia Militar destaca que segue empenhada no combate aos crimes de roubo na região de Corumbá e Ladário, intensificando o patrulhamento preventivo e realizando conduções em flagrante de autores, visando garantir maior segurança à população.

