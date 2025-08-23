Polícia Militar prende autor de roubo em Corumbá e recupera bens subtraídos

Na manhã de sábado (23), durante patrulhamento preventivo nas imediações da Rua Porto Carreiro, em frente ao Poliesportivo, uma equipe da Rádio Patrulha foi abordada por populares, que informaram sobre a ocorrência de um roubo na Rua Joaquim Murtinho, esquina com a Rua Frei Mariano.

De imediato, a guarnição deslocou até o local indicado e iniciou diligências, logrando êxito em localizar e abordar o suspeito com as características repassadas. Durante a ação, foi constatado que duas vítimas haviam sido surpreendidas por um indivíduo armado com faca, que anunciou o assalto e subtraiu um aparelho celular e uma bicicleta.

Segundo apurado, o autor dispensou os objetos durante a fuga, sendo estes posteriormente recuperados e devolvidos às vítimas. A faca utilizada no crime também foi descartada pelo suspeito.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as partes envolvidas e os bens recuperados, para as providências cabíveis. Ressalta-se que, durante a condução, foi necessário o uso de algemas, em razão do comportamento alterado e da iminência de fuga.

A Polícia Militar destaca que segue empenhada no combate aos crimes de roubo na região de Corumbá e Ladário, intensificando o patrulhamento preventivo e realizando conduções em flagrante de autores, visando garantir maior segurança à população.