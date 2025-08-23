Whats

PM - MS

Polícia Militar prende autor de furto de fios de telefonia em Corumbá

Na madrugada de sábado (23), durante rondas ostensivas pelo bairro Cristo Redentor, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar avistou um indiví...

23/08/2025 19h51
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na madrugada de sábado (23), durante rondas ostensivas pelo bairro Cristo Redentor, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar avistou um indivíduo em atitude suspeita na Rua Frei Mariano, entre as ruas Dom Pedro II e São Paulo. O suspeito carregava um saco plástico preto e, ao perceber a aproximação da viatura, mudou repentinamente de direção, arremessando o objeto ao solo.

Ao tentar realizar a abordagem, os policiais deram ordem legal de parada, mas o indivíduo desobedeceu e empreendeu fuga a pé, adentrando uma região de mata fechada. No interior do saco abandonado, foram encontrados fios de telefonia, totalizando aproximadamente 8kg, possivelmente oriundos de furto para a revenda do cobre.

Em continuidade às diligências, a guarnição conseguiu localizar e abordar o suspeito nas proximidades, no bairro Popular Nova, utilizando as mesmas vestimentas que havia sido visto anteriormente. Durante a abordagem, o indivíduo confessou a prática do crime e mencionou ter agido com a ajuda de um comparsa.

Diante da materialidade constatada e da confissão, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências cabíveis.

A Polícia Militar ressalta que vem intensificando o patrulhamento e as ações de combate aosfurtos de fios de telefoniana região, prática que gera prejuízos à coletividade e compromete serviços essenciais.

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados