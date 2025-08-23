Polícia Militar conduz autor de lesão corporal em Corumbá

Na manhã de sábado (23), a equipe da Força Tática da Polícia Militar do 6BPM foi acionada via telefone 190 para atender a uma ocorrência em que um indivíduo relatava ter esfaqueado uma pessoa na noite anterior e manifestava a intenção de se entregar.

No local, a guarnição realizou a abordagem do suspeito, que confirmou espontaneamente a autoria da agressão. Segundo seu relato, ele e a vítima estavam ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de familiares quando ocorreu uma discussão, seguida de agressões físicas. Durante a briga, o suspeito afirmou ter utilizado uma faca para atingir a vítima na região das costelas.

Ainda conforme informações repassadas no momento da abordagem, a vítima foi encaminhada ao hospital e encontrava-se internada em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). O autor também apresentava uma lesão no pescoço, atribuída ao confronto.

Diante da situação, o envolvido foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, onde o caso seguirá para os devidos procedimentos legais.