Aniversário
Mato Grosso do Sul

Casa da Saúde e Hemosul não terão atendimento ao público no aniversário de Campo Grande

O aniversário de Campo Grande acontece na próxima terça-feira (26) para comemorar os 126 anos da capital de Mato Grosso do SulA SES (Secretaria de ...

23/08/2025 18h45
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O aniversário de Campo Grande acontece na próxima terça-feira (26) para comemorar os 126 anos da capital de Mato Grosso do Sul

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz não terá atendimento ao público terça-feira (26) devido ao feriado municipal do Aniversário de Campo Grande.

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz fornece medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Para renovação das solicitações, dispensação de medicamentos e atendimento de protocolo – primeiro cadastro – o horário de atendimento será das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7 horas às 15h30.

Assim, a SES orienta a população a fazer a retirada de medicamento até segunda-feira, 25 de agosto. O feriado municipal foi estabelecido pelo Governo do Estado por meio de decreto.A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz retorna com o atendimento normal na quarta-feira (27).

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz está localizada a rua Dom Aquino, 1.789 – Centro, em Campo Grande.

Hemosul

Na próxima terça-feira (26), as unidades do Hemosul em Campo Grande estarão todas fechadas em comemoração ao aniversário da capital. O funcionamento volta ao normal na quarta-feira (27).

O funcionamento das demais unidades disponíveis em Mato Grosso do Sul está disponível no site do órgão, com os dias e horários especificados.

Kamilla Ratier, Comunicação SES
Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados