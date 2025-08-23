Polícia Militar encontra arma de fogo em propriedade rural de Ladário

Na tarde de sexta-feira (22), durante a 18ª Operação Força Total, a Polícia Militar realizou diligências em uma fazenda localizada na região da MS-228, município de Ladário, após receber denúncia anônima pelo canal 181 sobre a existência de armas de fogo irregulares.

No local, a equipe da PM Rural foi recebida pelo responsável pela propriedade, que apresentou a documentação regular de um revólver calibre .22. Em continuidade às buscas, os militares localizaram em um barracão, a aproximadamente 200 metros da sede, um revólver calibre .38 special dentro de uma caixa de madeira.

Questionado sobre a origem da arma, o responsável pela fazenda afirmou desconhecer sua procedência, relatando que o espaço era utilizado anteriormente por um prestador de serviços.

Diante da situação, a arma foi apreendida e encaminhada, juntamente com o proprietário, para a 1ª Delegacia de Polícia, a fim de serem adotadas as providências legais cabíveis.