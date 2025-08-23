Saúde integral dos trabalhadores do SUS será tema de encontro estadual em Campo Grande

Evento reunirá profissionais, gestores e acadêmicos para debater condições de trabalho, saúde mental e valorização no SUS

Garantir saúde integral a quem atua no SUS (Sistema Único de Saúde) é o foco do I Encontro Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que será realizado no dia 4 de setembro de 2025, em Campo Grande. O evento é promovido pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) e busca debater estratégias para a valorização profissional, proteção social e melhoria das condições de trabalho no setor.

O encontro acontecerá na Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, com início às 7h30. O público-alvo inclui trabalhadores do SUS, gestores, acadêmicos de graduação e pós-graduação e residentes das áreas da saúde.

Para o superintendente de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da SES, André Vinicius Batista de Assis, o encontro busca consolidar um espaço de escuta e construção coletiva. “Quando falamos em saúde integral, não nos referimos apenas à assistência prestada à população, mas também à garantia de condições físicas, emocionais e sociais para quem trabalha no SUS. O sistema precisa atuar com profissionais valorizados e protegidos”, destacou.

Segundo a Coordenadora de Gestão do Trabalho da SES, Keila Regina de Oliveira, a iniciativa reforça o compromisso do Estado em cuidar de quem cuida da população. “Discutir saúde do trabalhador é reconhecer que as condições de trabalho influenciam diretamente na qualidade da assistência prestada no SUS. Valorizar os profissionais é fundamental para fortalecer o SUS como um todo”, afirmou.

Programação

O dia começará às 7h30, com credenciamento e prática de PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde). A abertura institucional está prevista para as 8h30. Às 9h, a pesquisadora Jeane Saskya Campos Tavares abordará o tema “Racismo institucional e seus impactos na saúde mental das trabalhadoras e trabalhadores do SUS”. Em seguida, às 10h20, a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho da 24ª Região, Cândice Gabriela Arosio, falará sobre “Violência e assédio no ambiente de trabalho”.

No período da tarde, a programação será retomada às 13h, com nova prática de PICS. Às 13h30, a coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalhador da Saúde do Ministério da Saúde, Flávia Nogueira e Ferreira de Sousa, fará uma exposição sobre o “Cenário nacional da saúde e segurança das trabalhadoras e trabalhadores do SUS”.

Às 14h30, ocorrerá o debate “Trabalhar na saúde: Entre o sofrimento e a realização”. O encerramento está previsto para as 17h, com apresentação cultural.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link clicando aqui .

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Agência Brasil