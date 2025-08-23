Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

No aniversário de Campo Grande, Bioparque Pantanal funcionará em horário especial

O Bioparque Pantanal estará de portas abertas em horário especial no aniversário de Campo Grande, 26 de agosto. Nesta data, o ponto turístico funci...

23/08/2025 17h40
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Bioparque Pantanal estará de portas abertas em horário especial no aniversário de Campo Grande, 26 de agosto. Nesta data, o ponto turístico funcionará das 8h30 às 14h30, com o último horário de entrada às 13h30. Na segunda-feira, dia 25, o empreendimento ficará fechado para manutenções, conforme horário habitual de funcionamento.

As visitas ao maior aquário de água doce do mundo devem ser agendadas exclusivamente pelo site oficial, bioparquepantanal.ms.gov.br.

Gratuitamente, os visitantes poderão vivenciar uma experiência única, observando diversas espécies de água doce do Pantanal e de outras regiões. Condutores especializados estão posicionados em pontos estratégicos para fornecer informações e curiosidades sobre cada tanque.

Entre os animais em destaque estão a lobinha, o pacu albino, o jaú, os pintados, os pirarucus e as serpentes. Além disso, o espaço conta com o Museu Interativo da Biodiversidade (MiBio) e com a exposição da Marinha do Brasil, ambos reforçando o trabalho de educação ambiental e conservação desenvolvido no local.

Comunicação Bioparque Pantanal
Foto: Eduardo Coutinho/Arquivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar participa da Corrida Agosto Lilás em Ladário e reforça ações de combate à violência doméstica
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar prende motorista por embriaguez ao volante em Corumbá
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende facas e conduz autor de ameaças reincidente em Corumbá
Nioaque, MS
Atualizado às 23h09
17°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 17°
17°

Sensação

3.86 km/h

Vento

78%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Prefeitura reforça apoio a iniciativas que fortalecem agricultura familiar e cultura quilombola
Há 5 horas Polícia Militar participa da Corrida Agosto Lilás em Ladário e reforça ações de combate à violência doméstica
Há 5 horas Polícia Militar prende motorista por embriaguez ao volante em Corumbá
Há 5 horas Polícia Militar apreende facas e conduz autor de ameaças reincidente em Corumbá
Há 6 horas Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 5 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 5 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 19 horas Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross
5
Há 2 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados