Aniversário
Mato Grosso do Sul

MS Ativo Municipalismo é finalista de prêmio nacional de excelência em políticas públicas

O programa MS Ativo Municipalismo, política pública do Governo de Mato Grosso do Sul, é finalista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, pro...

23/08/2025 17h40
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O programa MS Ativo Municipalismo, política pública do Governo de Mato Grosso do Sul, é finalista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública). A iniciativa concorre com projetos de todo o Brasil e terá o resultado divulgado no dia 27 de agosto, durante o CLP Day, no Congresso Consad, em Brasília, quando também será lançado o Ranking de Competitividade dos Estados e dos Municípios.

Reconhecimento nacional

Criado em 2015, o Prêmio Excelência em Competitividade reconhece políticas públicas estaduais com alto potencial de impacto nos indicadores que compõem o Ranking. Em 2025, a premiação bateu recorde de inscrições: foram 333 projetos submetidos, dos quais 12 chegaram à semifinal e apenas 6 foram escolhidos como finalistas, entre eles o MS Ativo Municipalismo, que agora disputa o posto de uma das três iniciativas vencedoras.

Sobre o MS Ativo Municipalismo

O MS Ativo Municipalismo fortalece a parceria entre Estado e municípios, garantindo apoio técnico, recursos e planejamento para execução de obras e ações que resultam em desenvolvimento regional equilibrado. A política pública foi criada para descentralizar investimentos, potencializar resultados e ampliar a presença do Governo nos 79 municípios do Estado, promovendo eficiência administrativa e impacto direto na qualidade de vida da população.

Finalista do prêmio, o programa já é reconhecido como modelo de gestão pública, por conciliar eficiência administrativa e desenvolvimento local, em alinhamento às melhores práticas de governança.

Sobre o prêmio

O Prêmio Excelência em Competitividade é uma iniciativa do CLP e se consolidou como uma das principais premiações do país na valorização da boa gestão pública. Ao destacar políticas inovadoras, o prêmio contribui para disseminar soluções que impactam positivamente a vida da população e servem de inspiração para outros estados brasileiros.

Taynara Foglia, Comunicação Governo de MS
Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
