PM - MS

Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar fecham festa ilegal e prendem autoras em Rio Verde

Coxim (MS) – Na madrugada deste sábado (23/08), uma ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar resultou no fechamento de um...

23/08/2025 16h36
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – Na madrugada deste sábado (23/08), uma ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar resultou no fechamento de uma festa ilegal na Rua Santos Dumont e na prisão das responsáveis pelo evento.

A guarnição de serviço foi acionada por moradores que denunciaram o som excessivamente alto perturbando a tranquilidade da região. No local, os policiais constataram a presença de diversos adultos e uma grande quantidade de adolescentes, muitos deles menores de 18 anos, que trajavam biquíni e ingeriam bebidas alcoólicas.

Durante a fiscalização, foram localizadas porções de maconha e cocaína. A responsável principal pelo evento, uma mulher de 29 anos, revelou ainda outros nomes como coorganizadores. Segundo a apuração, a festa funcionava de forma irregular, com cobrança de ingresso no valor de R$ 10,00 e sem qualquer autorização legal.

Os agentes identificaram vários adolescentes consumindo bebidas alcoólicas sem acompanhamento de responsáveis. Entre os flagrantes, uma mulher de 35 anos confessou ter entregue bebida para sua própria filha e outra jovem, de 18 anos, admitiu ter fornecido bebida alcoólica para a irmã de apenas 14 anos.

Durante a operação, os policiais apreenderam caixas de som, além de diversas bebidas alcoólicas. As autoras foram presas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, enquanto a festa foi encerrada e os adolescentes entregues ao Conselho Tutelar.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

