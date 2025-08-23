Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Tradicional Corrida do Facho abre programação no dia do aniversário de 126 anos de CG

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza na terça-feira (26/8), às 6h, a tradicional Corrida do Facho, que abre oficialmente as comemoraçõ...

23/08/2025 15h31
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza na terça-feira (26/8), às 6h, a tradicional Corrida do Facho, que abre oficialmente as comemorações do aniversário de Campo Grande, que na data completa 126 anos. A largada e chegada será na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, onde também acontece a entrega dos bastões. Este ano, mais de 200 atletas estão inscritos para participar da prova.

A corrida é disputada em equipes. No masculino, cada grupo é formado por dez atletas, e no feminino, por cinco atletas. Cada competidor percorre aproximadamente mil metros, somando dez mil metros para o masculino e 5 mil metros para o feminino. Durante a prova, o atleta em atividade entrega o bastão ao próximo integrante de sua equipe, no ponto determinado pela organização.

O percurso compreende a saída da Rua 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena, seguindo pela Dom Aquino, 14 de Julho, 15 de Novembro e retornando pela 13 de Maio até a Afonso Pena, onde é realizada a troca de bastão.

As equipes melhores colocadas serão premiadas com troféus e medalhas. No masculino, serão entregues 13 medalhas para atletas e técnicos das três primeiras colocações. Já no feminino, oito medalhas para os três primeiros lugares. Além disso, as equipes campeãs de cada naipe recebem o Troféu Transitório, que permanece com o grupo vencedor até a edição seguinte. O troféu passa a ser definitivo para a equipe que conquistar três vitórias consecutivas ou cinco alternadas.

Neste ano, participam da competição 11 equipes masculinas e 12 femininas, entre associações esportivas, grupos de corrida e instituições militares.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, destacou a importância da prova. “É um dia muito especial, em que celebraremos o aniversário de Campo Grande com esporte, saúde e integração. A Prefeitura tem investido em oferecer atividades para toda a população, e a Corrida do Facho é uma tradição que simboliza união, esforço coletivo e o orgulho de ser campo-grandense”, afirmou.

Equipes masculinas inscritas: ADAC – Associação Desportiva Atletas de Cristo; Turma do Longo; Centro Olímpico da Vila Nasser; Sidi Ajala; Pace Runners; Kenya Run; Corpo de Bombeiros Militar de Campo Grande – MS; 9º Batalhão de Com. e Guerra Eletrônica; Colégio Militar de Campo Grande; Boinas Pretas; Comando Militar do Oeste.

Equipes femininas inscritas: Desafios 365; Só + 1K; Boinas Pretas; Fofa- Se o Pace; Turma do Longo; Meninas Raras; Gatas do Cross; Raros – RX; Pace Runners; Raça; Sidi Ajala; Street Runnerinaction.

