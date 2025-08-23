Desfile Cívico-Militar celebra os 126 anos de Campo Grande com recorde de participação

Campo Grande se prepara para comemorar seus 126 anos com o tradicional Desfile Cívico-Militar, no dia 26 de agosto, terça-feira, a partir das 8h, na Rua 13 de Maio. Este ano, o evento terá a participação de 70 entidades civis e militares, número recorde de inscrições já registrado. A expectativa é reunir cerca de 30 mil pessoas ao longo do percurso, consolidando-se como uma das maiores celebrações públicas da Capital Morena.

O trajeto do desfile começa no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Barão do Rio Branco e segue até a Rua 7 de Setembro. Os palanques oficiais para autoridades estarão posicionados no cruzamento da 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena. O encerramento está previsto para às 11h30.

Além de escolas, forças de segurança, instituições civis e entidades sociais, o desfile celebra o espírito de pertencimento, civismo e orgulho de ser campo-grandense, em um dos momentos mais aguardados pelas famílias da cidade.

Interdições no trânsito

Para garantir a segurança e a estrutura do evento, algumas ruas da região central serão interditadas a partir do dia 25 de agosto (segunda-feira), às 19h, para montagem de arquibancadas, sinalização e palanques. Já no dia 26 de agosto, interdições adicionais serão realizadas desde as 5h30, por conta da Corrida do Facho, e a partir das 6h, para o desfile.

Interdições para montagem da estrutura (25/08 – a partir das 19h)

Av. Afonso Pena x Av. Calógeras

Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho

Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa

Rua 13 de Maio x Rua Dom Aquino

Rua 13 de Maio x Rua Barão do Rio Branco

Rua Barão do Rio Branco x Rua Pedro Celestino

Interdições para a Corrida do Facho (26/08 – a partir das 5h30)

Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho

Rua 15 de Novembro x Rua Rui Barbosa

Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa

Rua Barão do Rio Branco x Av. Calógeras

Rua Dom Aquino x Rua Rui Barbosa

Rua 13 de Maio x Rua Mal. Rondon

Interdições para o desfile (26/08 – a partir das 6h)

Av. Afonso Pena x Rui Barbosa

Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso

Rua Maracaju x Rui Barbosa

Rua Dom Aquino x Rui Barbosa

Rua 15 de Novembro x Rui Barbosa

Av. Afonso Pena x Av. Calógeras

Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho

Rua Antônio Maria Coelho x Rua 14 de Julho

Rua Mal. Rondon x Rua 14 de Julho

Rua Barão do Rio Branco x Rua 14 de Julho

Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho

A Prefeitura de Campo Grande orienta que motoristas e pedestres programem seus deslocamentos com antecedência, utilizando rotas alternativas durante o período das interdições.