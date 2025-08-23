Feirão Habita movimenta R$ 62 milhões e realiza sonho da casa própria em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), registrou um marco inédito na política de habitação de interesse social. A 9ª edição do Feirão Habita Campo Grande, realizada entre os dias 7 e 22 de agosto no Pátio Central Shopping, encerrou suas atividades com números expressivos. Foram R$ 62 milhões movimentados na economia local e centenas de famílias dando o primeiro passo para a conquista da casa própria. O evento integra o calendário alusivo aos 126 anos da capital.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Considerado o maior evento de habitação de interesse social da Região Centro-Oeste, o Feirão reafirmou Campo Grande como referência nacional no setor. Nesta edição, mais de 250 famílias foram beneficiadas com subsídios de até R$ 20 mil, assegurados pela Prefeitura, a única Capital do país a somar três subsídios, sendo eles federal, estadual e municipal. Os benefícios serão destinados aos contemplados por meio do programa Bônus Sonho de Morar, que vem garantindo condições inéditas de acesso à moradia.

Aos 21 anos, Manuela Vanessa Azevedo foi uma das contempladas e viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida. Técnica de Enfermagem, ela conta que soube do Feirão por meio de uma colega de trabalho, que também havia realizado o sonho da casa própria nesta edição. Curiosa com a oportunidade e motivada pelo exemplo, Manuela decidiu ir até o Feirão e acabou encontrando a chance ideal para financiar seu primeiro imóvel com condições facilitadas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Nunca imaginei conseguir minha casa tão cedo, com apenas 21 anos. Estou muito feliz! Comprei meu imóvel no Jardim Tarumã, a entrada era de R$ 88 mil e, graças ao subsídio, consegui um desconto de R$ 56 mil. O restante parcelei em 80 vezes, com parcelas de apenas R$ 700, um valor acessível e que cabe no meu bolso. Foi inacreditável. Conquistar minha casa foi um sonho realizado e a emoção é enorme. Estou muito grata por essa oportunidade”, contou emocionada.

Outro jovem que aproveitou a oportunidade foi Mateus Lucas, de 21 anos. Ele foi o primeiro beneficiado dessa edição e garantiu seu imóvel já no primeiro dia do Feirão. Promotor de vendas, Mateus conta que soube do evento pela internet e conseguiu o subsídio máximo. Passados os 14 dias de evento, ele retornou e relembrou que, no dia da compra, ainda não acreditava ter realizado o sonho da casa própria.

“Agora, com tudo confirmado, é um alívio e uma alegria muito grande. O atendimento foi muito bom, explicaram cada detalhe do financiamento, tiraram minhas dúvidas e me ajudaram a organizar tudo. Foi graças a esse suporte que consegui fechar negócio com segurança. Hoje posso dizer que estou mais confiante e feliz, sabendo que meu primeiro imóvel é realidade. É um passo enorme na minha vida”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Referência em habitação

Com resultados superados a cada edição, o Feirão Habita Campo Grande tem feito história na política de habitação de interesse social da Capital. A 9ª edição aqueceu o mercado imobiliário, movimentou o Centro da cidade e, sobretudo, transformou vidas ao abrir novas oportunidades para famílias que aguardavam na fila do cadastro habitacional. Esses feitos consolidam o Feirão como exemplo nacional, um modelo de integração entre poder público e iniciativa privada que pode inspirar outras cidades na criação de programas habitacionais mais inclusivos e eficientes.

“Esse projeto nasceu como um sonho que acreditávamos ser possível e hoje já estamos na nona edição. Campo Grande é a única Capital do país a acumular três subsídios, e isso reforça a nossa missão de ser referência nacional. Quero agradecer à prefeita Adriane Lopes, que acredita nesse caminho, promovendo desenvolvimento econômico e atraindo empresas para investir na nossa cidade. Seguiremos trabalhando muito para avançar ainda mais e garantir que cada vez mais famílias realizem o sonho da casa própria”, afirmou o diretor presidente da EMHA, Claudio Marques.

Inovação

O Feirão também foi palco de outro feito histórico: a entrega do alvará de construção e a assinatura do termo de compromisso do Condomínio Mathisa, o primeiro empreendimento enquadrado na nova Lei de Habitação de Interesse Social (HIS). O Condomínio Mathisa será construído na região da Vila Nasser, em uma área classificada como ZEIS II (Zona Especial de Interesse Social). Ao todo, serão 576 apartamentos, e a seleção das famílias será realizada em parceria com a EMHA, abrindo um novo capítulo na política habitacional de Campo Grande.