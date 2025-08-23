Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Campo Grande - MS

GCM recebe reforço histórico em equipamentos e infraestrutura

23/08/2025 14h25
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande entregou um pacote inédito de investimentos para a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e para a Defesa Civil Municipal, reforçando a estrutura das instituições e ampliando a capacidade de atuação na proteção da população. A iniciativa consolida a capital como referência em segurança pública no país.

Foram disponibilizadas dez novas viaturas, armas de incapacitação neuromuscular, coletes balísticos, uniformes e novo mobiliário para as bases operacionais distribuídas nas sete regiões urbanas. Também foi apresentada a nova identidade visual das viaturas da GCM e da Defesa Civil, que agora passam a contar com padronização conforme a legislação federal.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A prefeita Adriane Lopes destacou que o objetivo da gestão é dar condições de excelência para os servidores e transformar a GCM em modelo nacional.

“Nós não queremos mais receber o que sobra, queremos ser referência. Hoje, quando prefeitos de outras cidades ligam para vir conhecer o trabalho da nossa Guarda, isso mostra que estamos alcançando a excelência. É uma instituição respeitada, equipada e preparada para servir Campo Grande”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, reforçou a importância do momento para a corporação.

“A Guarda Civil Metropolitana está se consolidando como uma verdadeira força de segurança pública. Esses investimentos em estrutura, capacitação e equipamentos são conquistas que garantem resultados para a população”, disse.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Defesa Civil Municipal também foi fortalecida, com viaturas caracterizadas, planejamento plurianual inédito e orçamento próprio de R$ 1,9 milhão, o que garante mais agilidade e segurança no atendimento às ocorrências.

A prefeita destacou ainda o compromisso com a capacitação e ampliação do efetivo. Mais de 260 guardas já foram treinados para a ronda escolar, ação que será complementada pela implantação do botão do pânico nas escolas. Outro destaque é o concurso em andamento para 388 novos guardas civis metropolitanos, ampliando a presença da corporação em toda a cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A inauguração da nova sede da GCM está prevista ainda para este ano, marcando mais uma etapa da modernização da estrutura da segurança municipal.

O evento contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e representantes da sociedade civil. Também participaram conselheiros comunitários de segurança das sete regiões urbanas, que foram homenageados pela Prefeitura em reconhecimento ao trabalho de parceria com a GCM e a Defesa Civil.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para a prefeita Adriane Lopes, o conjunto de entregas simboliza não apenas investimento em equipamentos, mas também o respeito aos servidores e à população.

“Estamos entregando condições dignas de trabalho e reafirmando o compromisso de preservar vidas e servir a cidade. Campo Grande já tem orgulho da sua Guarda, e nós vamos alcançar o topo da excelência no atendimento aos nossos cidadãos”, concluiu.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
