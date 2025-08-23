Operação Shamar: Polícia Civil participa de evento referente ao Agosto Lilás, em Aquidauana

Na noite de quinta-feira (21), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidaua Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS na-MS, participou do evento Agosto Lilás, promovido pela Patrulha Mirim do município, dentro das ações da Operação Shamar.

A iniciativa reuniu as Polícias Civil e Militar, a Coordenadoria da Mulher, patrulheiros mirins e representantes da sociedade civil em um momento de integração e conscientização. Foram debatidos temas como os diferentes tipos de violência, a Lei Maria da Penha, a trajetória de Maria da Penha e a importância da campanha Agosto Lilás, reforçando os canais de denúncia disponíveis à população.

Durante o encontro, a delegada Isabelle Sentinello destacou o atendimento especializado prestado às vítimas pela Delegacia da Mulher, a agilidade na comunicação com o Judiciário sobre medidas protetivas de urgência e o papel da instituição na investigação dos crimes de violência doméstica.

O evento integrou a programação da Operação Shamar, promovida nacionalmente pelo Ministério da Justiça, e fez parte da campanha Agosto Lilás, que mobiliza a sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher.