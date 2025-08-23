Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Ponta Porã

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Ponta Porã e da Delegacia de Sonora, prendeu nesta sexta-feira (22), em Ponta Porã-MS, um homem de 59 anos por tráfico de drogas. De acordo com as informações levantadas, ele faz parte de um facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro.

As investigações apontaram que o indivíduo teria se deslocado até a fronteira para buscar entorpecentes que seriam transportados para Sonora, em associação com um líder da facção na região norte do Estado, que morreu em confronto com a polícia no último dia 14 de agosto, durante cumprimento de mandado em Sonora.

Durante monitoramento na região conhecida como Linha, em Ponta Porã, os policiais civis identificaram o local onde o investigado estava hospedado. Nesta sexta-feira, eles flagraram um veículo deixando o imóvel em direção ao Paraguai, sem possibilidade de abordagem.

Na sequência, ao retornarem ao local, encontraram o autor, que tentou se esconder dentro da residência, mas acabou contido. Nas buscas, foram apreendidos dois fardos de maconha, totalizando 40 kg, além de um aparelho celular e R$ 462,00 em dinheiro.

O preso foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, onde permanece à disposição da Justiça.