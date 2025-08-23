Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Operação Shamar: homem é preso em Três Lagoas por descumprimento de medida protetiva

Na manhã desta sexta-feira (22), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, com apoio da 3ª Delegac...

23/08/2025 12h16
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã desta sexta-feira (22), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, com apoio da 3ª Delegacia e da Polícia Militar, prendeu em flagrante um homem de 22 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência. A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, no âmbito da Operação Shamar.

As diligências tiveram início por volta das 9h, após informações de que o investigado teria agredido fisicamente a vítima e poderia estar em posse de arma de fogo. Com histórico de periculosidade, o autor foi procurado em seu local de trabalho e residência, onde havia indícios de que se preparava para mudar de endereço.

Durante as buscas, ele foi localizado em frente à casa da vítima. Ao perceber a aproximação policial, tentou fugir, pulando muros e invadindo residências vizinhas. Um cerco foi realizado com apoio da comunidade, e o homem acabou detido dentro de um imóvel na mesma rua.

No momento da abordagem, foi cumprido o mandado de prisão preventiva e dada voz de prisão pelo descumprimento da medida protetiva. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Segundo apurado, o agressor já havia sido apreendido por ato infracional análogo a triplo homicídio em 2019, no Estado de São Paulo, além de possuir passagens por resistência e desacato.

A ação faz parte da Operação Shamar, deflagrada em todo o país com foco no combate à violência doméstica e no fortalecimento da proteção às mulheres.

