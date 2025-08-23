Homem é preso em flagrante por violência doméstica e perseguição em Ponta Porã

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Ponta Porã (DAM), com apoio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), prendeu em flagrante nesta sexta-feira (22) um homem suspeito de violência doméstica, perseguição e ameaças contra sua companheira.

A investigação teve início após denúncia anônima, que apontava situação de grave violência sofrida pela vítima. Durante o atendimento, a mulher relatou que mantém relacionamento com o autor desde outubro de 2024 e que já havia sido agredida fisicamente em outras três ocasiões.

Ela também informou que, em razão das constantes ameaças e perseguições, chegou a tentar suicídio e permanece em situação de vulnerabilidade, sem condições financeiras de deixar a residência. Diante da gravidade dos fatos, equipes da DAM, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, realizaram diligências e conseguiram localizar e prender o suspeito em flagrante. Ele responderá pelos crimes de perseguição e violência psicológica, além de já ser investigado por lesão corporal, estupro e ameaça.

A Polícia Civil reforça que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma anônima e são tratadas com prioridade, garantindo a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores.