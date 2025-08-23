Polícia Civil alerta população de Sidrolândia sobre golpe da “Falsa Polícia”

A Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia emitiu um alerta à população sobre um novo golpe aplicado por criminosos que se passam por policiais civis para obter dados pessoais e praticar fraudes. De acordo com as investigações, os golpistas entram em contato com as vítimas por telefone, identificando-se como agentes da Polícia Civil e mencionando supostas operações policiais.

Na sequência, solicitam a realização de uma videochamada, sob o pretexto de um depoimento urgente. Durante a ligação, a imagem e a voz das vítimas são gravadas e posteriormente utilizadas com tecnologia de inteligência artificial para a criação de vídeos falsos (deep fakes). Esse material pode ser empregado na abertura de contas digitais, pedidos de empréstimos e compras online em nome das vítimas.

A Polícia Civil reforça que não solicita, em nenhuma circunstância, o envio de documentos, fotos, vídeos ou depoimentos por telefone, aplicativos de mensagens ou videochamadas. Intimações oficiais são realizadas apenas por meio de documento formal, entregue pessoalmente por agente policial ou oficial de justiça ou pelo whatsapp oficial da unidade policial.

A orientação é para que, ao receber contatos suspeitos, a população: encerre imediatamente a ligação; não forneça informações pessoais, imagens ou documentos; evite clicar em links ou retornar chamadas de números desconhecidos; em caso de dúvida, procure diretamente a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

A instituição reafirma seu compromisso com a segurança da sociedade e alerta para que todos fiquem atentos a fim de não se tornarem vítimas do golpe.