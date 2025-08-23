Campanha de vacinação contra o sarampo já começou em Nioaque

A campanha de vacinação contra o sarampo já está em andamento em Nioaque. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal no município e proteger a população contra a doença, que é altamente contagiosa e pode trazer complicações graves, especialmente para crianças pequenas.

O público-alvo definido pelo Ministério da Saúde contempla dois grupos principais:

Dose Zero: crianças de 6 meses até 11 meses e 29 dias;

Dose Seletiva: pessoas de 12 meses a 59 anos.

A imunização está disponível em todas as unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) do município. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação e, se possível, o cartão de vacinas.

Em entrevista ao Nioaque On-line, o prefeito André Guimarães destacou a relevância da campanha e fez um apelo à população:

“A vacina é uma forma simples e segura de proteger nossa comunidade contra o sarampo. Estamos mobilizados para garantir que todas as pessoas do público-alvo tenham acesso às doses. Vacinar-se é um ato de cuidado consigo mesmo e com o próximo”, afirmou.

O sarampo é transmitido pelo ar, por meio da tosse e espirro, e tem grande capacidade de contágio. A vacinação é considerada a maneira mais eficaz de prevenir a doença e evitar surtos, que já foram registrados em diferentes regiões do Brasil nos últimos anos.

Serviço