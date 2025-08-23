Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross

O piloto Welington Gatti, de Nioaque, inicia neste sábado (23) a disputa da 6ª etapa da temporada 2025 da Liga Sulmems de Velocross, em Aral Moreira (MS).

A competição segue também no domingo (24), no circuito de 1.014 metros, que já recebeu a Copa nas duas últimas temporadas e é considerado um dos mais técnicos do campeonato.

Gatti chega embalado para o desafio. Após cinco etapas, ele lidera a categoria Intermediária Nacional com 92 pontos, contra 84 do vice-líder Will Matteo.

Mesmo tendo ficado fora da etapa de Sete Quedas, o piloto mantém destaque em outras classes: é o 3º colocado na Força Livre Nacional e ocupa a 6ª posição na VX3 Nacional.

Conhecido como “0800”, Gatti já venceu duas provas nesta temporada a abertura em Tacuru e a 5ª etapa em Ivinhema, realizada em julho.

Os resultados reforçam sua condição de favorito ao título e alimentam a expectativa de mais uma grande performance neste fim de semana.

O bom momento tem ainda mais valor diante da trajetória do piloto. Após sofrer uma grave lesão que o afastou das pistas por três anos, Gatti retornou às competições no fim de 2024 e, desde então, mostra consistência e determinação.

Nesta temporada, ele defende a equipe Camelinho Racing, de Nioaque, e volta a ser protagonista no motociclismo sul-mato-grossense.

Além da Copa Sulmems, o piloto também compete na Copa Sul-Mato-Grossense da 4B Racing, consolidando sua presença no calendário estadual.

Para este sábado e domingo, em Aral Moreira, a promessa é de disputas acirradas e arquibancadas cheias, com os melhores pilotos do Mato Grosso do Sul em ação.