Municipalismo: com 84% concluída, obra de infraestrutura urbana transforma bairro em Pedro Gomes

“Quando cheguei aqui, as casas eram de palha, não tinha luz e nem rua de verdade, só trieiros no meio do mato. Parecia mais uma fazenda”, lembra a dona de casa Judite Bispo de Souza, de 61 anos, moradora do bairro São Francisco, em Pedro Gomes (MS), localizada região Norte do Estado.

Vinda do interior do Paraná há quase quatro décadas, ela vem acompanhando de perto a transformação do lugar que passou a viver um novo capítulo com a chegada do asfalto. “Antes, por causa da quantidade de buracos, era comum ver carro quebrado. Agora, com a pavimentação, só tem melhora”, relata.

O depoimento de Judite traduz o impacto direto da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais executada pelo Governo do Estado no bairro. Com 84,25% dos serviços concluídos, a intervenção segue em fase final, com execução de meio-fio, rampas de acessibilidade e sinalização viária. O investimento total é de R$ 7,94 milhões, com entrega prevista entre setembro e outubro deste ano.

No total, estão sendo implantados 1.327,30 metros de drenagem e 33.101,96 m² de pavimentação asfáltica, beneficiando o bairro São Francisco: Avenida São Jerônimo (principal via de acesso), Avenida José Mendes Fontoura (que interliga à MS-418), Rua Maria Abadia Bandeira, Rua Archângela Mourão Fontoura, Rua Antônia dos Santos Mourão, Rua Antônio João Ferreira, Rua Viriato da Cruz Bandeira, Rua José da Cruz Bandeira, Rua Juscelino Kubistchec de Oliveira, Rua Getúlio Vargas, Rua S. Ferreira e Rua Tito C. Sá.

“O avanço dessa obra em Pedro Gomes reforça o compromisso do Governo em levar infraestrutura de qualidade para todas as regiões do Estado, com foco na melhoria da vida das pessoas e na valorização dos espaços urbanos”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho.

Coordenado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), o projeto integra a estratégia de modernização da infraestrutura urbana nos municípios sul-mato-grossenses, priorizando regiões com histórico de déficit estrutural.

A iniciativa não apenas melhora a mobilidade urbana e reduz riscos de alagamentos, como também impulsiona a economia local, gerando mais empregos e renda durante a execução. Segundo a Agesul, os trabalhos seguem dentro do cronograma e são acompanhados de forma técnica e contínua para assegurar qualidade e durabilidade.

