Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro

O Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, e o Delegado Titular da 7ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, Camilo Kettenhuber Cavalheiro, foram agraciados com medalhas em solenidade alusiva ao Dia do Soldado, realizada nesta sexta-feira (22), no Forte Pantanal. O evento foi comandado pelo Comandante Militar do Oeste, General de Exército Luiz Fernando Estorrilho Baganha, que ressaltou a importância da honraria. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A homenagem foi concedida pelo Comando Militar do Oeste (CMO), que promoveu cerimônia em comemoração à data, celebrada nacionalmente em 25 de agosto. O evento reuniu autoridades civis e militares, além de veteranos e convidados, em reconhecimento a personalidades que contribuem para a sociedade e para a integração entre instituições. Dentre os agraciados, também estava o Secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública – Antonio Carlos Videira.

Para o Delegado-Geral, Lupérsio Degerone Lucio, esta homenagem reflete a boa relação entre as instituições. “Recebemos esta homenagem com grande alegria e satisfação. É uma honra muito grande para nós sermos agraciados com esta medalha pelo Exército Brasileiro. Isso reflete a boa relação que temos e a parceria na realização de trabalhos integrados”, reforçou.

O Dia do Soldado marca o nascimento do patrono do Exército Brasileiro, Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, e é tradicionalmente celebrado com atividades cívico-militares em todo o país.