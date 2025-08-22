Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro

O Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, e o Delegado Titular da 7ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Gr...

22/08/2025 22h11
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, e o Delegado Titular da 7ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, Camilo Kettenhuber Cavalheiro, foram agraciados com medalhas em solenidade alusiva ao Dia do Soldado, realizada nesta sexta-feira (22), no Forte Pantanal. O evento foi comandado pelo Comandante Militar do Oeste, General de Exército Luiz Fernando Estorrilho Baganha, que ressaltou a importância da honraria.

