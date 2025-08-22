Audiência discute benefícios do transporte ferroviário de cargas

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados discutirá, na próxima quarta-feira (11), os investimentos que precisam ser feitos no transporte ferroviário de cargas para o Brasil atingir as metas ambientais, econômicas e de segurança viária.

O debate, solicitado pelo deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), será realizado a partir das 15h30. O local ainda não foi definido.

Fundo do Clima

O parlamentar também quer esclarecimentos sobre como o Fundo Nacional sobre Mudança Climática apoia esse setor. O fundo é um instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima, destinado a financiar projetos que visem à mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.

Ayres afirma que o transporte ferroviário de cargas é mais sustentável que o rodoviário. Assim, incentivar a migração do modal rodoviário para o ferroviário é, segundo o parlamentar, uma das estratégias mais eficazes para a descarbonizar o setor de transportes no Brasil.

"Calcula-se que aumentar a participação ferroviária em apenas 4% na matriz de cargas teria um impacto equivalente a zerar todas as emissões do próprio setor ferroviário", estima Ayres.